Son côté boy-scout "toujours prêt" séduit ou agace mais ne laisse personne indifférent. Coulé dans le moule des mouvements de jeunesse, le Brasschaatois est toujours "au four et au moulin". Il veille au grain et a presque toujours le moral hissé haut. Toujours prêt… et avec le sourire. Imperturbable, il gère. Pugnace, déterminé, le vice-Premier CD&V ne s’en cache pas : "Je ne change pas facilement d’avis." L’homme a une parole, il garde son cap et son sang-froid. Il sait bien qu’en politique, "Panta rhei" : "Tout bouge".