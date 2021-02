Kristof Calvo n’a pas vraiment quitté la Belgique. Il ne l’a même pas quittée du tout puisqu’il reste - jusqu’à nouvel ordre - député fédéral et conseiller communal de Malines. Mais à lire la presse flamande, c’est presque comme s’il n’était déjà plus là. Son désistement comme chef du groupe Écolo/Groen à la Chambre et son intention de servir, au cours des prochains mois, le parti écologiste néerlandais GroenLinks tient lieu d’exil.

En soi, l’annonce de ce double mouvement de la part du jeune prodige de la politique ne surprend pas vraiment.