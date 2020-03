Le député Groen Kristof Calvo plaide samedi pour octroyer suffisamment de moyens pour gérer la crise du coronavirus et de les inscrire dans les douzièmes provisoires qui doivent être votés jeudi prochain en séance plénière de la Chambre.

"Dans une crise comme celle-ci, il est important de montrer de l'unité au-delà des frontières des partis, indépendamment des négociations pour un gouvernement fédéral", a-t-il déclaré à Belga. Kristof Calvo précise que le gouvernement et les groupes parlementaires démocratiques se réuniront lundi à 10h30 pour discuter des douzièmes provisoires pour les mois d'avril, mai et juin. Le vote à ce sujet avait été reporté en commission mercredi dernier. De nombreux amendements avaient alors été déposés et doivent encore être examinés. La commission des Finances et du Budget se réunit à nouveau lundi à 13h30 dans l'espoir de procéder au vote.

M. Calvo espère que ce qu'il qualifie de "budget d'urgence" offrira des moyens suffisants pour affronter les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Le député évoque notamment des moyens pour les soins de santé, les entreprises, les travailleurs et les indépendants.

Cette concertation lundi entre le gouvernement et les groupes parlementaires avait été convenue la semaine dernière, a précisé le chef de groupe CD&V Servais Verherstraeten. Le chef de groupe MR Benoît Piedboeuf ajoute qu'il s'agira d'une réunion sur les douzièmes provisoires, mais pas pour un budget.

Lundi matin, le gouvernement fédéral se réunira en kern afin de prendre des mesures complémentaires contre le coronavirus, indépendamment des douzièmes provisoires, a-t-on appris à bonne source.