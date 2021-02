Jeudi 13 août 2020. Au fédéral, les négociations menées par Paul Magnette et Bart De Wever s’enlisent. Un événement va emporter avec lui l’espoir d’une association au pouvoir du plus grand parti flamand - le N-VA - et du plus grand parti francophone - le PS. De manière inattendue, la famille libérale (MR, Open VLD) et la famille écologiste (Écolo, Groen) publient un communiqué commun . Ce texte oppose une fin de non-recevoir aux projets régionalistes du PS et de la N-VA. Les conséquences de cette alliance des bleus et des verts s’enchaîneront mécaniquement jusqu’à l’installation de la majorité Vivaldi.