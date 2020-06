La loi qui octroie quinze semaines de congé de maternité à toutes les mamans, même celles qui ont été en incapacité de travail avant la naissance, sera publiée ce jeudi 18 juin.

À l’heure actuelle, une femme enceinte qui tombe malade en fin de grossesse perd une partie de son congé de maternité. Ces jeunes mamans n’ont donc pas droit aux quinze semaines de congé post-natal auxquelles d’autres jeunes mamans, qui n’ont pas été en incapacité de travail avant la naissance, ont pourtant droit. Une situation injuste, dénoncée de longue date, notamment par la Ligue des familles, et à laquelle une loi, adoptée à la Chambre le 4 juin dernier, prévoit de mettre fin, avec un effet rétroactif au 1er mars 2020.

Impatience

Grâce à cette nouvelle loi, les jeunes mamans qui ont été écartées après le 1er mars, pourront elles aussi bénéficier d’un congé de maternité de quinze semaines. Mais ces mères s’impatientent. La loi n’a en effet toujours pas été publiée au Moniteur belge et n’est donc pas encore d’application.

Certaines jeunes mamans sont arrivées au bout de leur congé de maternité ancienne version et doivent retourner au travail. Mais si elles le font, elles perdent leur droit au congé de maternité nouvelle version, d’une plus grande durée. Car le congé de maternité ne peut pas être scindé en deux parties. En cas de retour au travail, il est définitivement terminé.

"Neuf semaines, ce n'est pas assez"

Vanessa Lorant, infirmière qui a mis au monde une petite Louise le 4 avril dernier, est censée reprendre le boulot ce vendredi. "Neuf semaines de congé de maternité, ce n’est pas assez. Je suis impatiente que cette loi soit publiée, pour que je puisse avoir droit à quatre semaines supplémentaires. Comme je suis infirmière, j’ai été écartée rapidement à cause du risque d’infection. Mes employeurs sont conciliants. Ils ne me mettront pas de service avant la semaine prochaine. Mais cela devient urgent. Il faut qu’ils se dépêchent."

Renseignement pris chez les ministres Muylle (CD&V-Emploi) et De Block (Open VLD-Santé), la publication de la nouvelle loi au Moniteur est annoncée pour ce jeudi 18 juin. Ce qui devrait rassurer certaines jeunes mamans. Pour d'autres, cependant, il sera trop tard.

La loi suit son parcours normal, ce qui prend un certain temps, justifie le cabinet de Nathalie Muylle. "La loi a été approuvée par la Chambre le 4 juin et un certain nombre d'étapes doivent être réalisées avant la publication. Signature par deux ministres, ratification et proclamation par le Roi, les lois fédérales sont revêtues du sceau de l'État et puis publication au Moniteur Belge." Les personnes qui ont des questions à ce sujet peuvent toujours contacter le centre de contact du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclut le cabinet. Des informations figurent également sur le site de ce même SPF Emploi.