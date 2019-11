Politique belge L’arc-en-ciel n’emballe pas le CD&V Jacques Hermans

La possibilité de monter dans un gouvernement fédéral sans la N-VA, idée qui fait son chemin chez les libéraux flamands, n’a pas l’air d’enthousiasmer le CD&V. Au contraire. Le parti social-chrétien ne veut cependant pas non plus trop vite enterrer le scénario arc-en-ciel. C’est que la perspective de se retrouver sur les bancs de l’opposition pendant quatre longues années en effraye plus d’un.