Le vote des écologistes était le plus attendu de la soirée. Ils ont donné leur accord pour la formation du gouvernement wallon, nous confie-t-on.Plus tôt dans la soirée, les socialistes et les libéraux avaient déjà donné leur aval.

Contrairement au PS et au MR, un doute planait au-dessus de l'assemblée générale d'Ecolo. La démocratie interne chez les verts étant particulièrement vive, on ne pouvait totalement exclure qu'une bronca viennent perturber le vote en faveur des accords en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais il semble que la base écolo accepte plutôt bien les textes négociés par leur coprésident Jean-Marc Nollet. Même s'il s'agit de compromis signés avec les libéraux et les socialistes, la "patte" d'Ecolo était suffisamment évidente dans ces accords pour plaire à la base du parti.

Jean-Marc Nollet devra revenir devant l'AG d'Ecolo plus tard dans la soirée afin de lui faire approuver le casting de ministres qu'il propose. Cela pourrait coincer. En juillet, les membres du parti avaient refusé d'approuver une candidate proposée par la coprésidence du parti dans le casting pour le gouvernement bruxellois (Isabelle Pauthier pour le poste de secrétaire d'Etat à la Transition économique).

"C'est la démocratie et c'est ainsi que nous fonctionnons", a rappelé à ce sujet Jean-Marc Nollet.​

A noter que Stéphane Hazée, l'un des "cerveaux" des accords négociés en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles a confirmé lors de l'AG de ce jeudi soir qu'il ne voulait pas être ministre.