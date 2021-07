Ce lundi, Alexander De Croo et Sarah Schlitz s'expliquaient devant les députés concernant le dossier d'Ihsane Haouach, qui a présenté sa démission ce vendredi 9 juillet.



Au cours des débats, plusieurs députés étaient invités à s'exprimer et à faire part de leurs interrogations.



Après les attaques de la N-VA, le chef de groupe Ecolo Gilles Vanden Burre a tenu à réagir. Il a appelé à la prudence quant aux accusations visant Madame Haouach, en insistant sur le caractère conditionnel de ces condamnations. “Il y a beaucoup de rumeurs, d’éventualités, d’approximations”, a-t-il déclaré. “Faire de liens implicites non-démontrés entre Madame Haouach et les Frères musulmans n’est pas acceptable”.

"Il n’y a rien dans la note de la Sûreté de l'Etat, sinon vous auriez déjà porté plainte. Ce sont des insinuations. On fait des amalgames sur des 'on dit'. Il y a de la volonté de nuire dans votre chef, je n’en doute pas", a ajouté le Bruxellois à l'adresse du chef de groupe N-VA, Peter De Roover. " Quand on connaît le passé de certains de vos membres…", a-t-il poursuivi, dans une attaque pleine de sous-entendus.