L’aveu de Nollet sur le non-respect de la bulle n’était pas improvisé Politique belgeAnalyse Stéphane Tassin

© Bauweraerts Didier

Lorsque, sur La Première , mercredi matin, invité à dire s’il respectait la règle de la "bulle de un", le coprésident d’Écolo Jean-Marc Nollet a répondu "non", il savait qu’il allait passer une mauvaise journée. En révélant que "depuis quelques semaines [il s]’autorise à accueillir deux personnes, un couple", parce que cette bulle d’une personne (en plus du foyer) "n’est plus tenable", il a déchaîné contre lui de nombreuses réactions en provenance du monde politique. Au PS, Paul Magnette demande : "Si un président de parti explique publiquement qu’il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu’ils les respectent ?"