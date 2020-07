Geen commentaar: L’électeur flamand ne devra plus voter aux communales Politique belge Vincent Rocour

© Shutterstock

Non. La Wallonie n’est pas toujours à la remorque de la Flandre. C’est même parfois elle qui lui sert d’exemple. Le gouvernement flamand vient ainsi de décider que c’est le candidat ayant récolté le plus grand nombre de voix sur la liste la plus importante de la majorité communale qui deviendra à l’avenir le bourgmestre de la commune. Cela fait près de 15 ans que la Wallonie procède comme cela.