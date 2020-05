L'élection à la présidence de l'Open Vld a connu un nouveau souci. Après avoir été interrompue en mars à cause du coronavirus, c'est désormais à cause d'un problème technique que celle-ci a dû être suspendue.

L'élection, qui devait se tenir de lundi à mercredi pour trouver un successeur à Gwendolyn Rutten, était le premier scrutin pour désigner un président de parti 100% virtuel, en ligne ou par téléphone.

C'est l'huissier du candidat Egbert Lachaert qui a découvert qu'il y avait un bug dans le système en ligne. En conséquence, le système de vote a été immédiatement mis hors ligne et la procédure a été arrêtée.

Selon le président de la commission électorale, toute la procédure devrait être répétée.

Message d'erreur affiché sur le site de l'Open VLD. © Open VLD



Dans cette course à la présidence, Bart Tommelein, 58 ans, et Egbert Lachaert, 42 ans, font figure de favoris. Le premier a déjà été chef de groupe à la Chambre, secrétaire d'Etat fédéral, ministre flamand et est actuellement bourgmestre d'Ostende. Egbert Lachaert, lui, est apparu sur la scène nationale en 2012, quand il a affronté Gwendolyn Rutten pour la présidence du parti. Il est aujourd'hui chef de groupe à la Chambre et principal opposant à la coalition arc-en-ciel défendue par les socialistes francophones.

Les deux autres candidats sont moins en vue, même si Els Ampe, élue au parlement flamand, s'est distinguée ces dernières semaines par ses positions tranchées, sur Twitter, contre les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Quant à Stefaan Nuytten, c'est un parfait inconnu au niveau national. Comptable, fiscaliste et courtier en assurances, il est originaire de Coxyde.