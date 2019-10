À l’évidence, le challenger d’Ahmed Laaouej à la présidence du PS bruxellois a tout intérêt à donner le ton et le cap d’entrée de jeu. Car le duo féminin d’expérience et de poigne qu’il a choisi pour se lancer "en ticket" dans la course à la succession de Laurette Onkelinx n’est pas du genre à se laisser couper la parole. Catherine Moureaux et Karine Lalieux sont dans la place. Mazette ! Who’s the boss ? Pas question pour Rachid Madrane de se faire voler la vedette.