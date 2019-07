Deux semaines après la démission du président du parlement flamand Kris Van Dijk (N-VA), l'escort dont les courriels se sont retrouvés dans la presse se tourne vers la justice, rapportent mercredi les journaux Mediahuis. Une plainte contre x a été introduite dans le but de déterminer qui est derrière la fuite. L'ex call-girl soupçonne d'anciens maîtres chanteurs. Plus précisément, le couple formé par Erwin P. et Hilde D., condamnés le mois dernier pour extorsion.

Kris Van Dijk a démissionné le jour de la fête flamande lorsque P-Magazine a révélé des e-mails échangés entre lui et "escort Lynn". D'après l'un des écrits, l'escort aurait indûment bénéficié d'allocations et d'avantages avec l'aide de Kris Van Dijk.