Les dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral se sont entendus samedi sur une batterie de mesures de soutien à l’économie dans le cadre de la crise du coronavirus. Les secteurs qui souffrent le plus de la pandémie - l’Horeca et le secteur culturel - ont fait l’objet d’une attention particulière.

Que contient cet accord ?

1. L’aide aux entreprises et aux travailleurs

Les 10 partis prolongent d’abord jusqu’au 31 août des mesures prises dans les premiers jours de la pandémie : le chômage temporaire pour force majeure "corona", le droit-passerelle pour les indépendants et le congé parental spécifique (pour garder un enfant de moins de 12 ans).

Pour les secteurs en difficulté (c’est-à-dire les secteurs qui ont fait l’objet, par arrêté ministériel, d’une fermeture totale ou partielle durant plus d’un mois civil et qui restent sous contraintes lors de leur réouverture), le chômage temporaire et le droit-passerelle seront même prolongés jusqu’au 31 décembre. Dans les secteurs gravement atteints qui ont dû recourir au chômage temporaire, une dispense partielle du versement du précompte professionnel sera accordée pour les trois prochains mois afin d’inciter le retour des travailleurs.

2. Une baisse de TVA dans l’Horeca

Les restaurateurs bénéficieront d’une baisse de la TVA de 12 à 6 % jusqu’à la fin de l’année sur tous ses services à l’exception des boissons alcoolisées. Les clients ne devront pas s’attendre à une baisse des prix. Ce petit coup de pouce de l’État est uniquement destiné à "améliorer la situation financière des établissements" durement mis à mal par la mise sous cocon sanitaire. Des contrôles seront d’ailleurs effectués pour vérifier que la concurrence loyale est bien respectée.

3. Un chèque pour soutenir l’Horeca et la culture

Pour soutenir la consommation dans les secteurs en difficulté comme l’Horeca ou la culture, un chèque "corona" de 300 euros - sur le modèle des éco-chèques - pourra être octroyé aux travailleurs. C’est l’employeur - privé mais aussi public - qui décidera d’accorder ce chèque à son personnel. Pour l’inciter à faire la dépense, l’État garantit que le montant sera déductible fiscalement. Le chèque sera aussi défiscalisé. Le bénéficiaire ne payera donc pas d’impôt supplémentaire. La liste des endroits où ces chèques pourront être dépensés sera prochainement établie.

4. Le soutien du pouvoir d’achat des plus défavorisés

Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), les porteurs de handicaps et les pensionnés bénéficiaires de la Grapa recevront une aide sociale complémentaire de 50 euros par mois pendant six mois. Ils recevront donc un coup de pouce de 300 euros - ce qui correspond au chèque "corona". Par ailleurs, le gel de la dégressivité des allocations de chômage est aussi prolongé.

5. Une carte de 10 trajets sur le rail

Enfin, il a été convenu que chaque résident en Belgique pourra bénéficier d’un Rail Pass de dix voyages SNCB valable du 1er juillet au 31 décembre 2020. Le supplément vélo sera supprimé temporairement. L’idée est de soutenir le tourisme à l’intérieur des frontières.

Les 10 partis se retrouveront cette semaine pour prolonger ces mesures dans le but de limiter au maximum la hauteur de la vague de licenciements qui s’annonce.