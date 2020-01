En novembre 2015, un entrepreneur liégeois avait menacé, via les réseaux sociaux, l'ex-députée bruxelloise Mahinur Özdemir. D'après les informations de la RTBF, Il vient d'être condamné à 10 mois de prison ferme.

C'est sur Facebook qu'Alain Binet s'était emporté contre Mahinur Özdemir, après une apparition télévisée de celle-ci. "Mais qu’est-ce qu’elle fout encore dans notre pays ? Comment cette salope qui fait vacciner son sale petit turc de fils sur notre compte n’a pas encore été abattue ?", avait écrit le Liégeois dans sa publication. L'ex-députée avait évidemment porté plainte contre l'auteur de ces propos racistes et menaçants.

En première instance, Alain Binet n'avait été condamné qu'à six mois de prison, dont quinze jours ferme, et il a décidé de faire appel. Mais, contrairement à ce à quoi il s'attendait, sa peine a été durcie. La Cour d'appel l'a augmentée, la portant à dix mois ferme. La décision de la Cour s'explique notamment par le fait que le Liégeois a, depuis 2015, été condamné pour harcèlement à l'encontre d'une ancienne échevine et mis sous mandat pour violences conjugales.