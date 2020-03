Depuis vendredi, que de rebondissements politiques au fédéral… L’alliance surprise entre le PS et la N-VA n’a pas pu voir le jour. Mais un grand accord a été dégagé dimanche soir entre partis politiques contre le virus.

L’idée d’unir PS et N-VA dans un gouvernement d’urgence aura vécu le temps d’un week-end… Cette séquence inattendue, révélée vendredi par, débute jeudi soir. Dans le plus grand secret, Bart De Wever et Paul Magnette prennent contact. Ils veulent remiser leurs armes et tenter de mettre en place un exécutif fédéral de plein exercice afin de lutter contre la menace pandémique et ses conséquences sur l’économie belge. Il s’agirait de constituer une équipe fédérale autour du PS, du SP.A, du CD&V, de la N-VA, du MR et de l’Open VLD, c’est-à-dire le scénario imaginé au lendemain des élections du 26 mai et qui n’avait pas pu voir le jour.