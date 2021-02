"Dans la déclaration gouvernementale (de l'équipe De Croo), il est indiqué que nous allons réformer toute la fiscalité. Donc, je peux très bien imaginer, surtout compte tenu du changement climatique que nous vivons actuellement et de ce que le gouvernement défend, que nous rendrons ce système fiscal plus vert. Et puis la taxe sur le carbone sera sur la table et puis ce sera discuté au sein du gouvernement", a affirmé Mme De Bleeker (Open Vld) lors de l'émission Terzake de la chaîne de télévision publique VRT.

L'an dernier, la ministre fédérale du Climat et de l'Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), avait fait l'objet de critiques - émanant également de ses partenaires de coalition, dont le président du MR, Georges-Louis Bouchez - pour avoir évoqué l'idée d'une taxe carbone dans le cadre d'une évolution vers une fiscalité plus verte.

"Ce serait une erreur de séparer complètement ces questions. Cela doit toujours être envisagé dans un contexte plus large. Bien sûr, nous avons sept partis au gouvernement. Cela sera sur la table et nous en discuterons ensuite", a souligné vendredi Mme De Bleeker.

Le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, s'est lui aussi montré vendredi partisan de l'instauration d'une taxe carbone afin d'atteindre les objectifs climatiques assignés au pays. La Banque nationale préconise toutefois des corrections pour les entreprises et les familles les moins favorisées.