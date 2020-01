Il n’y a pour ainsi dire pas de politique d’intégrité ni de cadre déontologique applicable aux ministres. L’engagement et la rémunération des membres de leurs cabinets se fait à leur entière discrétion. Il y a très peu de règles sur les incompatibilités et les activités accessoires, les conflits d’intérêts, les cadeaux et aucune sur les relations avec les tiers, le pantouflage, etc.