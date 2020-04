Le bureau de l'Open Vld a validé lundi la procédure permettant la reprise de la course à sa présidence. Les quatre candidats à la succession de Gwendolyn Rutten - Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten et Bart Tommelein - restent les mêmes. Les votes, eux, se passeront par téléphone ou par voie numérique. Les résultats du scrutin sont attendus à la fin du mois de mai.

Les libéraux flamands avaient suspendu leur campagne le 19 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Ce lundi, le bureau de parti a donné son feu vert à la reprise de la procédure interne dès ce lundi, "de manière sobre et sereine". Concrètement, un débat en ligne est prévu à une date qui reste à fixer. Les votes, eux, auront lieu entre le lundi 18 mai à 10h00 et le vendredi 22 mai à midi, par téléphone ou via internet. Le résultat du premier tour devrait être connu dès le 22 mai après-midi. Si un deuxième tour doit être organisé, il débutera le 25 mai pour se terminer le 29 mai. A cette date, le nouveau président de l'Open Vld devrait donc être connu.