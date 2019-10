Avec la désignation, au cours du week-end, de Sophie Wilmès (MR) comme Première ministre, la Belgique est devenue, selon nos calculs, le 23e pays européen à confier la fonction de chef de gouvernement à une femme. Depuis l’accession de Margaret Thatcher au poste de Premier ministre britannique en 1979, une bonne partie des pays d’Europe avaient franchi ce pas, au moins une fois.

Même si l’on y ajoute les cheffes d’État, les femmes dirigeantes restent cependant très minoritaires dans un monde d’hommes, où la chancelière allemande Angela Merkel constitue une exception remarquable.

Les pays d’Europe du Nord, centrale et orientale sont plus habitués à voir des femmes accéder au poste de chef de gouvernement. À l’inverse, la situation se présente plus rarement dans les pays du Sud, et souvent dans une configuration où la cheffe de gouvernement assure un intérim, à l’instar de ce qui se passe aujourd’hui au gouvernement fédéral belge.