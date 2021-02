"Aujourd’hui, en tant que parlementaires, on doit prendre une responsabilité morale et légale, et appeler un chat un chat. Les atrocités commises portent un nom, c’est un génocide, la pire horreur reconnue en droit international", affirme M. Cogolati, lui-même docteur en droit international. Aussi les deux députés appellent-ils la Belgique à demander au gouvernement chinois de cesser "le génocide" en cours au Xinjiang.