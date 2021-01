Faut-il donc s'attendre à ce qu'un Comité de concertation anticipé ait lieu dans les jours à venir ? Tout dépendra de l'avis rendu par les experts. Mais la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) ne s'était pour sa part pas montrée défavorable à ce que les autorités se réunissent avant le vendredi 22 janvier - date à laquelle est normalement programmé le prochain Codeco.





Soulignant les bonnes nouvelles rapportées ces derniers jours au sujet du vaccin, le Premier ministre a toutefois mis en garde quant à une dégradation de la situation dans les jours à venir. Il a ainsi rappelé que la Belgique "n'était pas une île" et que même si la situation restait sous contrôle pour le moment, il ne fallait pas perdre de vue ce qui se passait actuellement dans les pays voisins.

Plusieurs experts ont tiré la sonnette d'alarme, ce jeudi 14 octobre, au sujet des variants britanniques et sud-africains du coronavirus. Mettant en garde contre un virus plus contagieux, les professionnels de la santé ont appelé à ce que des mesures plus strictes soient mises en place rapidement, notamment concernant les voyages. Interrogé sur la question, le Premier ministre n'a pas écarté la possibilité de resserrer la vis très prochainement. Alexander De Croo a ainsi expliqué avoir demandé l'avis au GEMS, le groupe d'experts chargés de conseiller le gouvernement, sur la marche à suivre face à ces inquiétants variants. "Nous avons demandé aux experts de s'intéresser aux variants et de nous dire rapidement si des règles supplémentaires étaient nécessaires", a détaillé le libéral flamand à la Chambre, ce jeudi.