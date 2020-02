La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi qui contient une série de mesures visant à préserver l'emploi en cas de Brexit dur, sans accord avec l'UE.



Le texte était co-signé non seulement par les groupes de la coalition gouvernementale, soit le MR, le CD&V et l'Open Vld, mais également par la cheffe de groupe cdH, Catherine Fonck. Quelque 42.000 emplois sont menacés en Belgique en cas de Brexit sans accord. Le texte approuvé s'inspire des mesures prises en 2009 à la suite de la crise financière afin de permettre à une entreprise de maintenir l'emploi pendant qu'elle relance ses activités. Il prévoit la possibilité de chômage temporaire, de crédit-temps et de réduction collective du temps de travail.

Ces mesures ne seront d'application que pour une courte période. Le but de la loi est de permettre aux entreprises d'absorber le premier choc -en principe le plus sévère- d'un éventuel Brexit sans accord.

Pour en bénéficier et être reconnu comme entreprise en difficulté, l'employeur devra démontrer une baisse du chiffre d'affaires, de la production ou des commandes de 5%.

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier. Le pays est depuis lors entré dans une phase de transition au cours de laquelle ses relations resteront inchangées avec les 27 jusqu'au 31 décembre 2020. Des négociations commerciales doivent durant cette période définir les futures relations les deux entités. Sans nouvel accord ou extension de la période de transition, commerce et transports, entre autres, risquent des perturbations majeures.

La proposition de loi a été approuvée par 55 voix et 81 abstentions (PS, sp.a, PTB, N-VA et Vlaams Belang). Le député PS Marc Goblet a justifié l'abstention socialiste. "Avec ce texte, on va créer une discrimination entre différents chômeurs économiques. De plus, le coût de ces mesures est envoyé à la collectivité. Ce seront les travailleurs qui paieront des mesures qui profiteront surtout aux entreprises", a-t-il dit.