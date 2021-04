D'après différentes sources de nos confrères, la Belgique aurait décidé ce mercredi matin d'introduire une limite d'âge pour recevoir le vaccin AstraZeneca. L'âge en-dessous duquel on ne pourrait plus recevoir une dose de ce vaccin ne serait pas encore décidé. Peut-être 55 ans, peut-être 60.

Ce sont les deux options qu'il reste sur la table de la conférence interministérielle convoquée ce mercredi : réserver le vaccin aux plus de 55 ans comme en France, ou aux plus de 60 ans comme aux Pays-Bas et en Allemagne. Il semble que les différents ministres de la Santé attendent la communication de l'Agence européenne des médicaments à 16H pour poser un choix.

Les informations relatives aux personnes n'ayant pas l'âge limite qui ont déjà reçu une injection de ce vaccin et qui en attendent une seconde sont également attendues.