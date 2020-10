Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), a annoncé ce mardi 13 octobre qu'un comité de concertation se tiendra ce vendredi. Cette réunion, à laquelle participent le fédéral, les régions et les communautés, devrait acter la mise en place du baromètre évoqué par Sophie Wilmès (MR) lors du Conseil national de sécurité du 23 septembre. "On aura peaufiné le baromètre, on pourra le valider politiquement et éventuellement prendre de nouvelles mesures", a expliqué M. Vandenbroucke lors de la commission santé de la Chambre.

Au vu des tendances à la hausse, les Belges doivent-ils s'attendre à ce que les autorités resserrent la vis ? Le ministre de la Santé n'a pas écarté cette éventualité mais a refusé de se prononcer. "Si des mesures strictes doivent être prises, ce sera vendredi", a conclu le socialiste flamand.

Le dernier comité de concertation, qui s'était tenu la semaine dernière, avait acté une série de restrictions, concernant notamment la bulle sociale et les bars.