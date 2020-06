Depuis que la N-VA a claqué la porte du gouvernement fédéral le 8 décembre 2018, 569 jours se sont écoulés, soit une période plus longue que la grande crise politique de 2010-2011 (541 jours). Bien entendu, la mise en place en mars de Wilmès II, un exécutif minoritaire voué à gérer la crise sanitaire et soutenu de l’extérieur par l’essentiel de l’opposition parlementaire, a interrompu le compteur. Malgré ce sursaut momentané, la Belgique fédérale ne semble pas près de s’échapper de l’impasse politique dans laquelle elle s’enfonce depuis plus de 18 mois.