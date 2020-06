La co-présidente d'Ecolo Rajae Maouane a fait part vendredi sur la chaîne d'information en continu LN24 de son amertume à la suite des événements qui ont conduit à l'élection vendredi de Thierry Detienne comme juge à la Cour constitutionnelle.

L'ancien ministre wallon écologiste a été élu facilement juge à la Cour constitutionnelle vendredi au Sénat. Ecolo avait proposé cette candidature après le double échec de son ancienne co-présidente Zakia Khattabi.

"Félicitations à Thierry Detienne qui est un excellent candidat. Il va défendre avec talent les valeurs démocratiques de notre Etat de droit", a déclaré Rajae Maouane.

"Mais il y a un côté amer. On a essayé de faire élire Mme Khattabi. Elle avait toutes les qualités requises pour occuper ce poste. Et aujourd'hui, on a vu que tous les arguments qui avaient été avancés par certains, comme le fait qu'elle n'est pas juriste, ne se sont pas posés aujourd'hui pour Thierry Detienne. Est-ce que ce n'est pas, dans le contexte actuel, encore l'illustration du privilège blanc?", s'est-elle interrogée.

Lors de sa première candidature, Zakia Khattabi avait été la cible de campagnes menées par la N-VA et le Vlaams Belang. Il lui avait aussi manqué les voix du MR.