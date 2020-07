La commission a finalement dû passer au vote. Elle demandera les services de deux francophones, l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) et l'infectiologue Leila Belkhir (UCL), et deux néerlandophones, Geert Bouckaert (KULeuven), spécialisé dans la gestion publique, et Floor Lams, consultante en gestion de risque et sécurité.

Les différents groupes politiques ont rédigé une liste des documents qu'ils veulent examiner dans le cadre de leurs travaux. Ces listes ont été transmises aux gouvernement. Les documents sont attendus pour le mois d'août afin que les membres de la commission puissent les étudier durant les vacances.

La commission tiendra sa première réunion le 4 septembre.