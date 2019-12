Après des moins de tensions diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo (RDC), "la coopération militaire va reprendre progressivement à partir de 2020", indique à La Libre le général-major Philippe Boucké, responsable de la stratégie au sein de l’état-major de la Défense belge. "On parle bien d’une coopération militaire, plus large qu’un programme de partenariat, dit-il. Elle va se concrétiser par différentes activités qui vont être planifiées."