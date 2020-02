En ces temps de crise politique dont personne ne voit la fin, le PTB a décidé de rappeler qu’il existait aussi au niveau fédéral.

"La crise politique en est à son 266e jour et cela fait 266 jours que le PTB est exclu des négociations. Les présidents des dix partis traditionnels ont appelé le Palais à ne pas inviter le PTB, seul parti national du pays. C’est invraisemblable. Et d’une incroyable bassesse politique. C’est ignorer plus d’un demi-million d’électeurs des trois régions du pays. C’est aussi et surtout ignorer le signal social fort qu’ont révélé les élections", a ainsi tempêté le président du parti, Peter Mertens.

Un cri de détresse poussé dans le désert ? À noter que le Vlaams Belang n’a pas davantage été invité.