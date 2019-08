Le Premier ministre Charles Michel (MR) va devoir justifier devant le Parlement le choix de son gouvernement de désigner Didier Reynders (MR) comme futur commissaire européen de la Belgique.

Une réunion de la commission des Relations extérieures est convoquée ce vendredi, à 10h. L'ordre du jour prévoit "un échange de vues avec le Premier ministre sur la procédure de désignation de Monsieur Didier Reynders en tant que candidat commissaire européen".

“Certains groupes demandent que cette commission puisse entendre le gouvernement”, avait indiqué, à La Libre, le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open VLD), lundi matin. La date et l'heure de la réunion ont été précisées en fin d'après-midi.

Une conférence des présidents (qui réunit les chefs des groupes politiques de la Chambre) pourrait aussi avoir lieu au préalable. Sans doute mercredi.

"Il est inutile de réunir encore une commission au Parlement puisque le gouvernement a de toute façon pris sa décision. La moutarde après le repas ne donne plus de goût au plat. Nous avions demandé de passer par le Parlement, pas d'en abuser", a déclaré le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, à Belga. "Convoquer maintenant une commission, après la décision, pour prendre connaissance d'un fait accompli n'a pas de sens et est même humiliant."

La décision crée des remous

La désignation, samedi, du vice-Premier ministre Didier Reynders, en charge des Affaires étrangères et de la Défense, a provoqué pas mal de remous dans les rangs parlementaires. Les partis d’opposition regrettent qu’aucun débat public n’ait eu lieu avant que l’équipe Michel n’arrête son choix, alors que le gouvernement est en affaires courantes et est en situation très minoritaire à la Chambre (les partis qui le composent – MR, Open VLD et CD&V – n’ont que 38 sièges sur 150). Pour l’opposition, l’exécutif aurait dû consulter le Parlement avant d’agir.

“J’ai envoyé un courriel la semaine dernière à Patrick Dewael pour demander la tenue d’une commission parlementaire pour un débat sur le fond et sur la vision européenne de la Belgique”, rappelle Catherine Fonck, cheffe du groupe CDH.

Au PS, “on demande la réunion de la commission des Affaires étrangères cette semaine en présence du Premier”, faisait savoir, lundi matin, Ahmed Laaouej. Son vœux a été exaucé.

Quels critères de sélection

Du côté d’Écolo, Georges Gilkinet précise que les verts veulent un débat sur “les objectifs de la Belgique pour l’Europe au cours des cinq prochaines années” et sur “les critères qui ont présidé à la désignation de Didier Reynders comme commissaire”. Quelle attitude adopteront-ils ensuite ? “Nous aviserons en fonction des réponses reçues.”

Le Premier ministre a contacté certains présidents de parti, ces derniers jours, pour les informer du nom du nouveau commissaire européen de la Belgique et aussi, visiblement, pour s’assurer que l’opposition n’allait pas faire barrage à cette désignation. “Charles Michel n’a pas contacté Écolo préalablement pour nous informer du choix de Didier Reynders et/ou pour obtenir un engagement de notre part de juste laisser faire”, tient à réagir Georges Gilkinet.

Le PTB réclame un vote

Pour l’heure, en tout cas, seul le PTB demande “un débat en séance plénière et un vote”. Son chef de file fédéral, Raoul Hedebouw, précise avoir adressé une demande en ce sens par courrier au président de la Chambre.