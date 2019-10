Le vote ne sera plus obligatoire en Flandre aux prochaines élections communales et provinciales. La nouvelle ne passe pas inaperçue côté francophone, où bien des citoyens contournent l’obligation légale. L’absentéisme a atteint 11,52 % en Wallonie lors du dernier scrutin communal et 16,47 % à Bruxelles.

Cette mesure, réclamée par l’Open VLD, débarquera-t-elle dans le sud du pays ?

(...)