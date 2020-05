Il faudra se souvenir, une fois la crise du Coronavirus terminée, que les différentes communautés du pays, ses partis et régions, sont parvenus à s’entendre pour former un gouvernement afin de répondre à l’urgence. On se rappellera aussi que cette unité n’a pas résisté longtemps une fois la décrue de l’épidémie bien entamée.

“La N-VA veut montrer qu’ils donnent le ton dans les décisions du fédéral. Résultat : les gens sont perdus face à la quantité d’infos”, nous glissait ce lundi Caroline Désir (PS), ministre francophone de l’Éducation.

Jusqu’à il y a peu, tant Jan Jambon (N-VA), ministre-président flamand qu’Elio Di Rupo (PS), son homologue wallon, ont pourtant donné l’impression de se ranger aux côtés de Sophie Wilmès pour parvenir à des décisions collectives. Le CNS se réunissait et annonçait la décision d’une seule voix : celle de la Première ministre. Depuis la semaine dernière toutefois, l’unité du Conseil national de sécurité, composé du Fédéral et des entités fédérées, s’est nettement fissurée.

Le premier accroc a eu lieu mercredi dernier. À l’approche du long week-end ensoleillé de l’Ascension, (...)