Problème : les accords entre partenaires sociaux se font au compte-gouttes depuis des années. L’absence de gouvernement, l’ingérence politique, les élections sociales de mai et les pressions flamandes sur la Fédération des entreprises de Belgique n’aident pas. La cristallisation des maux du fédéralisme actuel ?

C’était il y a tout juste un an. Lorin Parijs, stratège de la N-VA, devisait de l’évaluation des programmes des partis politiques par le Bureau du Plan, à quelques encablures des élections du 26 mai. En aparté, il nous glisse : "Franchement, est-ce qu’on a encore besoin d’une institution comme le Bureau fédéral du Plan avec toutes les institutions qu’on a déjà ? C’est comme le Groupe des 10 (G10) ou la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), c’est devenu un peu obsolète…" Le contexte est posé.

1. Le fédéralisme conduit-il à étouffer la concertation sociale au niveau fédéral ?

"Il y a une question fondamentale qui se pose aujourd’hui, on ne va pas se le cacher , lance cette source patronale wallonne. Si les Régions deviennent prépondérantes, y compris pour la gestion des salaires et du marché du travail, il y aura des victimes. La FEB roule des mécaniques et expose sa puissance, mais elle lutte pour sa survie à moyen terme, en fait."

Les limites du modèle fédéral actuel - que peu de politiciens disent ignorer aujourd’hui - sont-elles aussi devenues celles de la concertation sociale, symbolisée par le G10 ?