La levée du couvre-feu est sur la table du comité de concertation, confirment plusieurs sources gouvernementales à nos confrères de la Dernière Heure. "C'est en négociation pour une levée du couvre-feu le 26 avril", indique une source gouvernementale. "Mais cela s'accompagnerait d'une interdiction des rassemblements nocturnes de plus de 10 personnes."

Le chiffre de 10 personnes correspond à l'un des points du plan plein air qui autorise des réunions en extérieur jusqu'à 10 personnes maximum.



La décision doit toutefois être prise en accord avec les régions, et en particulier avec Bruxelles où la crainte de rassemblements comme ceux du bois de la Cambre est plus présente. Le gouvernement veut éviter une cacophonie comme celle d'octobre qui avait mené à des décisions différenciées avec un couvre-feu à minuit en Flandre et à 22 h en Wallonie et à Bruxelles.