Les premières critiques ont déjà émergé au sujet de la localisation des centres de vaccination wallons, une poignée d'heures seulement après que la carte a été dévoilée . Venant principalement du côté du cdH (dans l'opposition en Wallonie), les doléances ont été rapportées ce mardi à Yvon Englert, délégué général Covid-19 wallon, en commission Santé du Parlement de Wallonie, comme l'expliquent nos confrères du Soir. Il a ainsi été pointé que certains habitants du sud du pays allaient devoir parcourir de nombreux kilomètres pour rejoindre le centre de vaccination le plus proche.

"Cette carte de vaccination relève-t-elle de choix scientifiques et médicaux ou de choix politiques ?", ont soulevé des élus cdH. Ces derniers ont souligné que "neuf centres sur dix étaient implantés dans des villes et communes où la majorité politique ressemble très fort à celle en place en Wallonie". Selon Le Soir, Alda Greoli a été jusqu'à estimer qu'il s'agissait d'une "aberration".

Il a notamment été question du centre de Tournai, que les habitants de Comines mettront 50 minutes à rejoindre en voiture.

Le délégué général Covid-19 wallon a répondu aux nombreuses critiques dans la foulée, affirmant que "disposer d'un centre majeur sur son sol n'était pas un privilège". "Je ne connais pas la couleur politique des bourgmestres des communes concernées, a encore ajouté Yvon Englert. Nous avons organisé la concertation avec le collège de médecine générale, les cercles de médecine de chaque province."

Face à cette levée de boucliers, la Wallonie pourrait-elle faire marche arrière concernant la localisation de ses centres de vaccination ? Ce n'est pas impossible, comme l'a expliqué M. Englert. S'il n'a pas écarté la possibilité de débattre du sujet, il a toutefois souligné l'urgence de la question, ne laissant pas une grande marge pour d'éventuelles corrections.





Pour rappel, voici la répartition des centres de vaccination présentée ce lundi par les autorités wallonnes :

Pour le Hainaut, les centres majeurs sont Tournai, Ronquières, Mons et Charleroi avec des centres de proximité à Chimay, Colfontaine, Binche, Fleurus, Ath et La Louvière. (Les adresses précises sur l'image ci-dessous)

Pour Liège, Bierset et Pépinster sont les centres majeurs alors que pour la proximité on retrouve Liège, Seraing, Visé, Tilff, Aywaille, Chaudfontaine, Bressoux, Malmedy, Herve, Hannut, Huy et Waremme.

Namur (Namur Expo) sera centre majeur alors que Namur (Clinique St-Luc), Ciney, Fosses-la-Ville et Gedinne seront proximité.

En Brabant wallon, Court-Saint-Etienne sera majeur et en proximité, on retrouve Braine-l’Alleud, Wavre, Perwez et Tubize.

Enfin, pour le Luxembourg, Marche-en-Famenne est le centre majeur et Libramont-Chevigny, Arlon, Virton et Bastogne sont centres de proximité.