Selon Louis Tobback (sp.a), si de nouvelles élections fédérales devaient se tenir bientôt en Belgique, "De Wever ne serait plus dans la même position dominante qu'aujourd'hui". Lors d'une conférence de presse à Louvain ce lundi, Tobback a souligné que la N-VA avait bien plus à craindre des élections que le PS. Il a également rappelé que les préditions - "qui doivent encore se réaliser" - donnent le Vlaams Belang gagnant d'un nouveau scrutin. "De Wever sera la première victime de cela. Il a déjà perdu 280 000 votes aux élections de mai de l'année dernière et cela pourrait se répéter. Sp.a, CD&V et Open Vld n'ont quant à eux plus grand-chose à perdre".

Selon Tobback, les conséquences de nouvelles élections seront énormes pour les nationalistes. La N-VA est aujourd'hui mathématiquement «incontournable» pour une majorité flamande, mais la question est de savoir si ce sera le cas par la suite.