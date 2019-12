Alors que la Belgique n'a plus de gouvernement fédéral de plein exercice depuis plus d'un an, l'actualité politique est assez mouvementée. Pierre Vercauteren, politologue à l'UCL, commente l'année écoulée ainsi que les dernières manœuvres politiques, signes de tensions entre les partis qui se livrent, pour certains, une véritable partie d'échecs dans les négociations actuelles. Pierre Vercauteren est l'Invité du samedi de LaLibre.be