Pas besoin d’être grand clerc pour constater que la N-VA a pesé de tout son poids sur l’accord. Le grand perdant des élections en Flandre sort donc gagnant de la négociation gouvernementale. CD&V et Open VLD ont certes réussi à sauver les meubles. Mais pour combien de temps ? La question vaut particulièrement pour le CD&V: sortira-t-il indemne de cet incroyable virage à droite imprimé dans l’accord de gouvernement ?

Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons demandé à Patrick Loobuyck, professeur de philosophie et de morale aux universités d’Anvers et de Gand, de livrer son analyse sur le nouvel accord flamand.