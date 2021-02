En 2023 s’achèvera le sixième et sans doute dernier mandat de Bart De Wever qui aura été aux commandes de la N-VA pendant vingt ans d’affilée. D’ici là, un travail immense l’attend pour essayer de redorer le blason d’un parti qui a perdu beaucoup de ses plumes ces deux dernières années. Loin des micros et des projecteurs, on imagine que le patron prépare sa propre succession en toute discrétion. Dans l’immédiat, deux postes de vice-présidents sont à pourvoir. Leur nom sera connu le samedi 6 février au terme d’une délibération du conseil du parti (partijraad). La décision a toute son importance : il est probable que l’un des deux vice-présidents désignés ce jour-là succédera à Bart De Wever.