Jeudi dernier, "Flow" - la première piscine publique bruxelloise en plein air depuis quarante ans - a ouvert ses portes à Anderlecht. Mais la nouvelle de l'initiative "Pool is Cool" a rapidement été éclipsée par un débat politique et idéologique acharné. La raison de cette discussion ? L'heure de baignade séparée pour les femmes le samedi entre 11 et 12 heures et la décision d'autoriser le burkini.

La discussion a été prolongée au Parlement flamand mercredi. Ainsi, le député du Vlaams Belang Klaas Slootmans a parlé d'"une énième forme d'islamisation et de soumission". Le député de la N-VA Karl Vanlouwe a également critiqué les heures de baignade séparées et surtout l'admission et la "mise à disposition active de burkini". Selon M. Vanlouwe, le projet - qui reçoit également des subventions de la Flandre - peut entraîner une "ségrégation" et le ministre Dalle devrait donc discuter du code vestimentaire avec les initiateurs.

Le ministre Dalle regrette qu'une "polémique identitaire" soit apparue autour de la piscine en plein air et que cela ait donné une image négative de l'initiative citoyenne. Selon lui, l'heure de baignade séparée pour les femmes n'a rien à voir avec l'Islam. "Cette heure du samedi s'adresse à toutes les femmes. Cela n'a rien à voir avec l'Islam", dit Dalle. Le ministre du CD&V souligne également que pendant l'heure de baignade samedi dernier, "aucun foulard n'a été vu".

En parlant de ségrégation, le ministre CD&V trouve également le terme exagéré. "Il s'agit d'un créneau horaire sur 57. Les 56 autres sont accessibles à tout le monde", déclare-t-il. Il souligne qu'ailleurs en Flandre et à l'étranger, des heures de sport ou de natation séparées sont utilisées pour les femmes. M. Dalle souligne également qu'il existe une jurisprudence sur l'autorisation du burkini. "D'un point de vue juridique, cela me semble être un choix défendable des initiateurs", conclut-il.