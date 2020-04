Nous vous l’annoncions ce mercredi : une plainte a été déposée contre Maggie De Block à l’Ordre des Médecins. Le plaignant est l’Association Lagardère, une unité médico-sociale montoise dirigée par le docteur David Bouillon. L’ASBL est assistée par l’avocat Paolo Criscenzo.

La ministre, toujours inscrite à l’Ordre des Médecins, n’aurait pas respecté le code déontologique de la profession. En traitant, en début de crise, les médecins de "Dramaqueens" ou de pleurnichards alors que ceux-ci étaient alarmistes, le docteur De Block n’aurait pas fait preuve de confraternité. En parlant de " petite grippe " et en avançant que le " port du masque n’a scientifiquement aucun sens ", ou encore plus récemment en niant la pénurie de médicaments, elle aurait manqué d’objectivité et de réserve. Le plaignant estime ainsi que Maggie De Block " nuit à la profession en la décrédibilisant ".

(...)