La N-VA pourrait-elle gouverner aux côtés du parti socialiste (PS)? Selon une enquête du Standaard, une majorité de bourgmestres N-VA jugent ce scénario "possible".

Trente-huit des cinquante-trois bourgmestres N-VA ont répondu aux questions de nos confrères flamands du Standaard, afin de donner leur opinion sur une éventuelle coalition réunissant notamment la N-VA et le PS. Au terme de l'enquête, 32 d'entres eux ont soulgné qu'une collaboration entre les nationalistes flamands et le parti socialiste francophone était possible. Quatre bourgmestres n'ont pas souhaité participé et deux ont soumis une réponse négative.

Mardi pourtant, Bart De Wever, le président de la N-VA, s'était montré particulièrement pessimiste à l'égard d'un potentiel gouvernement PS - N-VA. "Trouver un compromis, c’est déjà très compliqué. Mais si on ajoute encore les tensions qui existent entre les partis francophones pour l’instant, notamment entre le MR et le PS, ça devient hypercompliqué, voire impossible", déclarait-il.

Ce jeudi encore, le parti écologiste francophone a fait savoir qu'il écartait toute possibilité de monter dans un gouvernement avec les nationalistes flamands.