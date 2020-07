La proposition de loi des socialistes et des écologistes qui vise à soutenir les artistes et techniciens pourrait coûter de 80 à 100 millions d'euros l'an prochain, selon les estimations de la Cour des comptes.

Pour aider les travailleurs du secteur culturel, particulièrement touchés par la crise du coronavirus, la proposition prévoit un gel des périodes de référence pour les bénéficiaires du statut d'artiste vu leur impossibilité d'exercer leur activité, un accès facilité au statut pour prendre en compte des situations comme celle des artistes tout juste sortis des études et l'autorisation de cumuler droits d'auteurs et indemnités tirées du statut d'artiste. Le texte aurait dû être voté le 18 juin mais une coalition des partis de droite et du centre flamands a obtenu que le texte soit soumis au Conseil d'État et à la Cour des comptes.

Le premier s'est prononcé la semaine passée et n'a pas vu d'objection juridique importante. La seconde vient de rendre son avis sur le coût de la mesure. Le surcoût atteindrait 83,9 millions d'euros en 2020 et un total de 102 millions euros en 2021.

La Cour des comptes signale en outre que les dépenses pourraient se prolonger au cours des prochaines années, le droit aux allocations se poursuivant une fois qu'il a été acquis. "C'en est plus qu'assez de cette politique irréfléchie de Saint-Nicolas au parlement fédéral. Il est grand temps de prendre des mesures sérieuses", a commenté Björn Anseeuw (N-VA).

La Chambre se prononcera jeudi sur la proposition de loi. Le député nationaliste a déjà dit tout le mal qu'il pensait de ce texte "rouge vif" qui, selon lui, favorise les artistes au détriment des autres travailleurs.