La nouvelle loi a été votée jeudi à la Chambre. Quelles conséquences aura-t-elle pour les institutions de soins ?

La réforme de la loi sur l’euthanasie a été votée, jeudi, en séance plénière de la Chambre, par une large majorité réunissant socialistes, libéraux (sauf Marie-Christine Marghem), écologistes, PTB, Défi et deux CDH. La nouvelle loi prévoit deux grands changements. Premièrement, la déclaration anticipée d’euthanasie n’aura plus de date limite de validité. Actuellement, le demandeur doit confirmer sa déclaration tous les cinq ans. Ce ne sera plus nécessaire.