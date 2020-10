Les cinq heures de bureau de parti n’ont pas suffi à évacuer toutes les rancœurs. Les députés MR des différents parlements doivent s'exprimer ce lundi sur le fruit des longs échanges du jour au sujet de la gestion de la présidence par Georges-Louis Bouchez.

Cinq jours après avoir désigné Mathieu Michel au gouvernement fédéral et tenté d’évincer Valérie De Bue du gouvernement wallon, Georges-Louis Bouchez est toujours président du MR. Est-il parvenu à éloigner le spectre d’un putsch en bonne et due forme?

La réponse devrait être connue au terme de la réunion du groupe interparlementaire du MR qui a débuté peu après 21h au Château-ferme de Profondeval (Brabant wallon). “On n’est certainement pas calmé: ce qu’on attend c’est surtout un geste humain et qu’il montre qu'il est capable de reconnaitre qu’il a foiré”, pointe un député wallon.

La réunion a justement débuté par une brève allocution de Georges-Louis Bouchez qui a reconnu ses erreurs. "Je vous présente mes excuses", a-t-il déclaré.

La parole est désormais aux parlementaires.

Ce matin, après le bureau

Plus tôt dans la journée, la proposition d'un G9 composé d’un groupe de ténors pour encadrer Georges-Louis Bouchez a été évoquée. "Mais il ne s'agit pas d'une proposition à prendre ou à laisser. Elle est destinée à susciter un vrai débat avec des gens qui ont eu moins le nez dans le guidon que ceux qui ont participé à la réunion du bureau", a commenté une des personnes qui y ont pris part.

Un G9? La proposition n'est pas tranchée

La composition devrait faire l’objet d’après débats, mais elle devait théoriquement, selon plusieurs échos, se composer de Sophie Wilmès, Pierre-Yves Jeholet, Alexia Bertrand, Willy Borsus, mais aussi probablement de Jean-Luc Crucke, Daniel Bacquelaine et Denis Ducarme, lesquels estiment avoir leur mot à dire dans la marche du parti. “Le G5 ne se substituera pas au président mais serait là pour le challenger. C’est comme le G9 au PS, il ne s’agit pas d’un encadrement. Georges-Louis décide mais serait challenger par les autres. Il s’agit de faire évoluer le mode de gouvernance via les statuts du parti”, nous assure un pro-Bouchez.

“Il s’agira bien d’une forme d’encadrement”, retorque un membre de “l’autre camp”.

"Denis Bouchez ou Georges-Louis Crucke"

En d’autres termes, une forme d’encadrement destinée à faire de l’hyper président Georges-Louis Bouchez un président normal. Mission impossible ? Beaucoup au sein du parti en sont convaincus. “Des tweets impulsifs, des clans, il y en aura encore. Si on lui flanque un comité de belles-mères, les autres présidents de parti sont trop malins que pour ne pas appuyer là où ça fait mal. Comment réagira-t-il si Jean-Marc Nollet et Paul Magnette l’appellent ironiquement Denis Bouchez ou Georges-Louis Crucke dans une réunion des présidents ?”, s’interroge une source libérale.

Qu’on ne s’y trompe pas : le Montois de 34 ans n’est pas tiré d’affaires mais en sursis. Il devra composer avec un comité de ténors dont il sentira le souffle au-dessus de son épaule lors de chaque décision stratégique. Sa communication devra également être revue et tempérée. “Georges-Louis, c’est ta dernière chance”, lui a lancé Willy Borsus lors du bureau de parti ce lundi matin.

“Je n’en peux plus des despotes, du népotisme et de ce qui ressemble à un clan mafieux”, avait déclaré la présidente sortante du Sénat, Sabine Laruelle, à l’entrée du bureau. Signe de la profonde colère qui anime une grande partie du MR. Le retour d’une guerre des clans. “Il n’y a plus vraiment de clan Reynders, cela n’a plus de sens, par contre il y a encore clairement un clan Michel qui a pesé sur cette décision et un autre camp composé des autres”, pose une libérale. L’importance de l’influence de Charles et Louis Michel sur le sort de Georges-Louis Bouchez est contestée par une partie du MR, tandis que l’autre en est convaincue. C’est significatif quant à l’état d’esprit qui règne au sein du plus vieux parti du pays.