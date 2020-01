La tour des finances, à Bruxelles, a été confinée ce matin vers 9h45. Le vice-Premier ministre en charge du Budget, David Clarinval (MR) a reçu une enveloppe remplie de poudre blanche.

Le bâtiment, qui abrite également les services du ministre Alexander De Croo et Maggie De Block, a été bloqué dans les sens des entrées comme des sorties. Le personnel de la tour est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution. Les services du ministre ont ouvert un courrier et ont constaté qu'il contenait de la poudre blanche. La police a été prévenue.

On ignore si d"autres membres du gouvernement fédéral ont reçu pareil courrier.

Le bâtiment de la Tour des Finances est situé au carrefour de la rue Royale et du boulevard du Jardin botanique. Il s'agit du plus haut bâtiment de Belgique.

Coïncidence ou non, ce jeudi, plusieurs ministres wallons ont également reçu des enveloppes de poudre blanche. 8 courriers suspects avaient été interceptés. Les bâtiments ont été bloqué une grande partie de la journée et la police et les pompiers sont intervenus. Aucune substance dangereuse n'a finalement été décelée. L'intervention avait mobilisée 50 policiers et 20 pompiers.