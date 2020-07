La Wallonie doit s’endetter pour survivre: "L'argent ne tombe pas du ciel" Politique belge Stéphane Tassin

© BELGA

L’argent ne tombe pas du ciel et les mesures que nous prenons aujourd’hui se traduiront plus tard par de la dette et du déficit. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, ce sera dramatique plus tard." Ce n’est pas un socialiste qui parle, c’est un libéral. Jean-Luc Crucke (MR), le ministre wallon du Budget, a présenté vendredi, en compagnie de ses collègues du gouvernement wallon (PS-MR-Écolo), l’ajustement budgétaire 2020.