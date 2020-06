Les 101 780 logements publics en Wallonie ne sont pas tous dans un bon état de salubrité. Près de 80 % d’entre eux ont été construits entre 1950 et 1990. Certains sont très mal isolés et sont donc énergivores, d’autres sont dans un état déplorable.

Le gouvernement wallon (PS-MR-Écolo) s’était engagé en début de législature à rénover 50 000 logements publics d’ici 2030. La première phase de ce plan a été présentée jeudi en fin de journée par le ministre-président Elio Di Rupo (PS) et par le ministre wallon du logement, Pierre-Yves Dermagne (PS). “1,2 milliard d’euros vont être investis, en quatre ans, pour assurer la salubrité, la sécurité et la performance énergétique de 25 000 logements du parc public wallon. Il sera financé à 75 % par la Région et à 25 % par les sociétés de logement de service public, sur la base d’un prêt à taux zéro contracté par la Région, qui assume la charge d’intérêt”, explique le ministre Dermagne.

Aujourd’hui, seuls 12 % des logements non rénovés disposent d’un label énergétique A +, A ou B. L’objectif du plan présenté jeudi est d’amener l’ensemble du parc au label B intermédiaire, au minimum, d’ici à 2030. “Cela signifie que les logements doivent présenter de faibles besoins en chaleur, de bonnes performances dans les installations sanitaires de chauffage et d’eau chaude et un système de ventilation complet. Avec un investissement moyen de 46 700 euros par logement, les travaux effectués vont entraîner des bénéfices immédiatement perceptibles en termes de salubrité et de confort mais aussi d’économie sur la facture énergétique, qui est un poste de dépense très important dans le budget des ménages moins aisés”, explique encore Dermagne.

La rénovation des logements publics sera assortie d’un accompagnement humain des locataires, assuré par la Société wallonne du logement et chaque société de logement, à la fois en amont, pour annoncer les travaux et faciliter l’acceptation des désagréments temporaires qu’ils engendrent, et en aval, pour préparer aux changements dans la manière d’habiter le logement rénové. “Il s’agit, en fait, de sensibiliser les locataires à la gestion responsable des consommations énergétiques dans leur nouvel environnement”, ajoute Pierre-Yves Dermagne.

Les investissements seront de 225 millions d’euros par an, de 2021 à 2024, “ce qui assure la prévisibilité demandée par les entreprises et étale les travaux dans le temps, pour permettre aux entreprises de répondre à la demande et ne pas saturer le marché, avec les hausses de prix que cela engendre”, conclut le ministre wallon.