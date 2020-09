Coup d’arrêt dans les discussions. Conner Rousseau, préformateur, souhaite "travailler avec toute personne dont le test est négatif". Georges-Louis Bouchez, président du MR, estime quant à lui "qu'on ne peut continuer le travail uniquement avec les gens négatifs. Tous les partis doivent être traités sur un pied d’égalité”.

Il est écrit que rien ne se passera comme prévu dans ces négociations fédérales. Après un coup de tension mis par le président du CD&V ce mardi, les négociateurs sont confrontés à un nouvel écueil de taille. Le président de l’Open Vld et préformateur Egbert Lachaert est en quarantaine pour deux semaines. Le préformateur s’est fait tester ce mardi et a appris dans l’après-midi que le résultat était positif, comme l’a précisé son parti. “Le préformateur continuera à suivre les négociations en vue de former un gouvernement fédéral avec son collègue préformateur Conner Rousseau et ce, par une liaison video”, précise le communiqué. Le vice-Premier ministre Alexander De Croo le remplacera à la présidence du parti.

La nouvelle a jeté un froid sur les négociations. Le roi, qui a rencontré les préformateurs vendredi dernier et doit encore les recevoir pour leur rapport dans trois jours a annoncé qu’il sera lui aussi testé. Ce sera aussi le cas des présidents et des leurs sherpas (chef de cabinet, collaborateurs etc) dès ce mardi. En l’attente de ces résultats, les négociations sont en quarantaine. “Aucune réunion n’aura lieu tant que les résultats ne seront pas connus. Une fois que l’on sait qui est infecté, d’éventuels remplaçants peuvent entrer en fonction”, a précisé le porte-parole de l’Open Vld.